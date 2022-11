Un dock Thunderbolt 4 avec un port 2,5 GbE chez Corsair

Dock Thunderbolt 4 Corsair TBT200

Pour rappel : différences entre Thunderbolt 3 et 4

Corsair présente donc son dock Thunderbolt 4 TBT200 permettant de profiter en façade d'un lecteur de carte SD, d"une prise audio (casque et microphone) en mini jack 3,5 mm, d'un port USB-A 10 Gb/s délivrant jusqu'à 7,5W, d'un port USB-C 10 Gb/s délivrant 15W, d'un port Thunderbolt 4 pour connecter la machine hôte et capable de délivrant jusqu'à 96W, ce qui sera suffisant pour la plupart des Mac, excepté un MacBook Pro 16 pouces lancé au galop et lui même connecté à des périphériques gourmands en énergie. Point à prendre en compte avant l'achat,. Cette disposition (adoptée par de nombreux constructeurs) a l'avantage de rendre le connecteur simplement accessible sans avoir à accéder à l'arrière du périphérique, mais implique également qu'il y aura un câble de connecté en permanence (sauf à ne pas relier le dock à la machine hôte) des deux côtés. Personnellement (et c'est tout à fait subjectif), je préfère lorsque le port destiné à la machine hôte est à l'arrière, tout comme l'alimentation, ce qui me permet d'avoir une configuration propre.A l'arrière du dock Corsair, vous trouverez trois ports Thunderbolt 4, un pratique port Ethernet 2,5 GbE, ainsi que deux ports USB-A 10 Gb/s délivrant jusqu'à 7,5W.(40 Gb/s),. Les périphériques Thunderbolt 4 doivent donc pouvoir se connecter à au moins deux moniteurs 4K, contre un pour le Thunderbolt 3, et la dernière norme prend en charge les lignes PCIe à 32 Gb/s (contre 16 Gb/s pour le Thunderbolt 3). De plus, un périphérique Thunderbolt 4 devra impérativement permettre d'alimenter la machine hôte (ce qui n'était pas forcément le cas avec le Thunderbolt 3), prendre en charge l'USB 4, et intégrer une protection Intel VT-d contre les attaques d'accès direct à la mémoire (DMA).(un pour la machine hôte et trois pour les périphériques externes), et les câbles de deux mètres certifiés sont universels et proposeront les capacités maximales de la norme (en Thunderbolt 3, il fallait passer par un câble actif pour cette longueur). Dans la gamme Apple, les Mac Intel depuis 2016 proposent du Thunderbolt 3 (sauf le MacBook 12" qui ne disposait que d'un unique port USB-C),. Seuls les derniers MacBook Pro M1 Pro/M1 Max et le Mac Studio disposent de ports Thunderbolt 4.