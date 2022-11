Black Friday Apple : les meilleures offres, MacBook Air M2 dès 1299€, M1 dès 998€, iPad 9 dès 349€

MacBook Air M2 dès 1299€ pour le Black Friday !

MacBook Air M1

L'iPad 9 à 349€

Les AirPods

Le MacBook Air M2 d'entrée de gamme équipé d'une puce Apple Silicon M2 avec 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU ainsi qu'un stockage SSD de 256 Go, soit 200 euros d'économie, et son tarif le plus bas constaté depuis sa commercialisation. La promotion est désormais disponible pour l'ensemble des coloris, Argent, Gris sidéral, Or et Minuit.ce qui représente également une économie de 200 euros et son meilleur tarif à ce jour.. il s'agit évidemment de la configuration de base (8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage SSD), un modèle basique mais suffisant pour la plupart des usages bureautique et surtout, beaucoup moins cher que le nouveau MacBook Air M2. La réduction atteint 17%, le prix de cette machine étant désormais officiellement de 1 199,00 euros.Comme vous pouvez le lire au sein de notre test de l'iPad 10, la nouvelle tablette de Cupertino est très capable, mais son tarif en hausse de 200 euros par rapport à la génération précédente peut être un frein à l'achat. Apple a gardé l'iPad 9 au catalogue, mais en a profité pour passer le tarif de base à 439 euros, contre 389 euros lors de son lancement en version 64 Go., avec des machines en stock de premières livraisons dès lundi.