NordPass à 1,49€/mois (gestionnaire de mots de passe) pour le Black Friday !

Un seul mot de passe à retenir

Même les numéros de CB

Un niveau de sécurité très élevé

Partage de mot de passe sécurisé

Est-ce que vous saviez par exemple qu’en France, on utilise tellement de mot de passe simple qu’environEt si vous n'aviez, pour toutes les apps, sites, et autres service en ligne ? C'est ce que propose NordPass, un logiciel créé il y a trois ans par les équipes de développement de NordVPN.NordPass est évidemment. Personne ne peux voir vos données, pas même l'équipe de NordPass ! Comment est-ce possible ? Tout simplement car votre mot de passe unique sert justement de clef de chiffrement et vous êtes le seul à la connaitre.Avec NordPass, vous pouvez: vos comptes en ligne, vos sites préférés, vos services publics (EDF etc.). Mieux, le programme fonctionne sur tous les appareils Apple, que vous aimez un Mac, un iPad, un iPhone ou même un téléphone Android pour le travail, le programme est totalement multi-support. Si vous ajoutez un mot de passe sur un appareil, il sera répliqué automatiquement sur tous les autres !Autre fonction bien pratique, vous pouvez stocker d'autres données que les simples mots de passe ! Par exemple, vous effectuez des achats en ligne, vous réservez un voyage, vous vous connectez à Twitter..., utilisé par des entreprises comme Google et Cloudflare pour garantir des connexions rapides et sécurisées à leurs utilisateurs.La plupart des gestionnaires de mots de passe utilisent en effet le chiffrement AES-256, st une norme de sécurité reconnue mais montre déjà quelques signes annonciateurs d’un risque de piratage., plus simple, et il n’a pas besoin de support matériel. On parle ici de niveau militaire moderne.Parfois, on a, mais sans leur afficher en clair, sur une messagerie par exemple.en les plaçant dans leur coffre-fort. Pour envoyer un mot de passe en toute sécurité par le biais de l'appli NordPass, il suffit d'aller votre coffre-fort, de recherchez l'identifiant à partager. Ensuite, il faut cliquer surdans le menu déroulant. Enfin, il faudra juste indiquer l'e-mail de l'utilisateur NordPass avec lequel vous souhaitez le partager. La personne recevra alors une notification et sera invitée à accepter les informations d'identification. Après cela, l'information apparaîtra dans sa boîte des Éléments partagés de NordPass.Enfin, signalons la possibilité, que ce soit sur PC ou sur Mac. Vous êtes en effet nombreux à avoir déjà enregistré tous vos comptes dans le navigateur de Google, et il suffira d'un seul clic pour les rapatrier et les utiliser via NordPass.Vous aimeriezL'éditeur propos en effet un essai gratuit de 30 jours et même une garantie de remboursement jusqu'à 30 jours !En effet, les abonnements à NordPass Premium bénéficient de plus de 50% de réduction, les abonnements Premium de 2 ans sont facturés 1,49€/mois (- 50%), et les abonnements d’un an sont facturés 1,99€/mois. (- 33%). Enfin, les abonnements Famille de 2 ans à NordPass Premium sont facturés 2,79€/mois (- 53%).