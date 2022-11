Black Friday : les webcams Logitech Brio Stream (4K) à 132€ (-29%), et StreamCam à 84€

Logitech Brio Stream

Logitech StreamCam

La webcam Logitech Brio Stream remplacera avantageusement n'importe quelle webcam intégrée d'Apple (nous l'utilisons pour les enregistrements d'ORLM). L(en sus du 1080p à 60 images par seconde et du 720p à 90 images par seconde). Le constructeur promet une image fluide et de qualité en toute condition de lumière (même en pénombre ou en contre-jour).. Le logiciel permet d'accéder à d'autres fonctionnalités, comme la reconnaissance faciale, le cadrage via l'IA, la stabilisation d'image, l'enregistrement de vidéos à la verticale (la caméra pivote sur son pied), la capture audio en stéréo ou en double mono, des effets, l'incrustation de texte en temps réel, la mise au point intelligente et l’exposition automatique. La webcam,(qui n'est plus mis à jour), est optimisée pour les logiciels de streaming comme OBS et Streamlabs, et fonctionnera parfaitement pour créer du contenu destiné à être publié sur YouTube ou Twitch.