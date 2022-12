15 mois de Microsoft 365 Famille+McAfee à 79€ (-58%), Office 2021 licence perpétuelle à 80€ (-49€)

Microsoft 365 Famille

Microsoft Office 2021

Il est ainsi possible d'opter pour. La boutique envoie un code de téléchargement par mail (qui fonctionne parfaitement, testé à la rédaction), et l'offre s'ajoute également à un éventuel abonnement existant.(limité à un poste pour l'abonnement Personnel). Le code d'activation pour la suite Microsoft est expédiée par mail et l'offre s'ajoute à un éventuel abonnement existant.. Pour rappel, la suite bureautique de Microsoft en version 2021 vient prendre la relève d'Office 2019. La version Office 2021 Famille et Etudiant comprend Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Teams pour 80 euros (au lieu de 149€). La version Famille et Petite Entreprise ajoute à cela OutLook et s'échange contre 299€ . Microsoft se fend d' une page dédiée afin de détailler les nouveautés d'Office 2021.