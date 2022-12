Pixelmator Pro 3.2 : nouveaux outils d'édition vidéo, prise en charge d'Apple ProRes

Modifier plus rapidement ses vidéos

De nouveaux modèles

Pixelmator Pro Pixelmator Team 23.99€

Pour cette mise à jour, Pixelmator Pro permet aux utilisateurs, comme le recadrage ou encore l'ajustement des couleurs. Elle leur propose également de combiner ces dernières avec du texte, des images et des formes, d'appliquer des masques ou d'utiliser d'autres éléments, et ce,On notera tout particulièrementpour faciliter le montage vidéo, avec des commandes vidéo directement sur la zone de travail. Grâce à celles-ci, les utilisateurs pourront lire, couper le son, rogner ou définir le cadre d'affichage des vidéos.A noter que cette mouture prend également en charge les nouveaux formats vidéo et d'animations (y compris MP4 et QuickTime Movie), ainsi que la possibilité d'ouvrir et d'exporter des GIF et des PNG animés.On découvrira unepour les films en 4K et les affiches ainsi que des modèles adaptés aux réseaux sociaux. Il sera possible deles modèles, de choisir parmi des éléments et des couleurs alternatifs créés pour chaque modèle individuellement, etc. Si l'envie vous en prend, vous pourrez combiner les modèles d'images fixes existants dans Pixelmator Pro avec vos propres vidéos pour créer des publications animées inédites.Parmi les autres ajouts, on trouvera la possibilité, ainsi que des améliorations à la prise en charge du format de fichier Motion, y compris la possibilité d'exporter des fichiers Motion avec des couches vidéo.