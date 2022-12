Noctua propose désormais ses propres tournevis, avis aux bricoleurs

Des tournevis Noctua pour installer les imposants ventirads de la marque

Noctua NM-SD1 et NM-SD2

Noctua est une marque bien connue des amateurs de silence, proposant des ventirads et ventilateurs performants (on en trouve au sein de certains modèles de NAS Synology par exemple, et les amateurs de Hackintosh en ont peut-être installé quelques-uns), reconnaissables entre mille grâce à leur robe particulière mêlant beige et marron. Les ventilateurs sont toutefois désormais également proposés en noir ou en gris, mais ces versions n'ont pas le charme des modèles originels (à mon humble avis de personne qui fuit les portes et façades de tour PC vitrées comme la peste), que l'on aime ou l'on déteste.(longueur nécessaire afin de pouvoir atteindre les vis des ventirads imposants, comme les NH-D15, bien qu'un tournevis basique -une tige métallique coudée sans manche- soit livré dans la boite), qui pourra s'avérer utile dans de nombreuses situations.Les deux versions proposent également une pointe aimantée ainsi qu'un manche anti-dérapant aux couleurs de la marque. Le NM-SD1 dispose d'une tête Torx T20 pour le système maison de fixation de ventirad SecuFirm 2+, et le NM-SD2 une pointe Philips PH2 adaptée aux SecuFirm et SecuFirm 2.Les bricoleurs qui n'ont pas besoin d'une tige de 150 mm peuvent jeter leur dévolu sur les très bons kit iFixit que nous utilisons avec bonheur à la rédaction.