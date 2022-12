Dell Luna : un concept d'ordinateur que l'on démonte intégralement en 30 secondes

Dell Luna : une version améliorée du concept de 2021

La réparabilité et le recyclage en ligne de mire

en associant conception durable, données télémétriques et automatisation robotique, Dell Technologies a développé une approche susceptible de provoquer un changement fondamental dans le secteur et de favoriser une circularité à grande échelle. Concevoir un appareil durable est une chose, mais l'objectif de Luna va bien au-delà : il s'agit de rendre chaque année des millions d'appareils durables, et d'optimiser les matériaux en vue d'une réutilisation, d'une remise à neuf ou d'un recyclage ultérieur.

maudit

En décembre 2021, le constructeur américain présentait la première mouture de son concept Luna, un ordinateur portable élaboré en partenariat avec Intel mettant l'accent sur la réparabilité et les possibilités de recyclage. Si le concept de 2021 divisait le nombre de vis utilisées par dix selon Dell, l'évolution présentée aujourd'hui va beaucoup plus loin. En effet,La nouvelle version permet également d'embarquer une puce plus puissante puisque Dell a réussi à intégrer un ventilateur (le concept de l'année dernière était fanless).Le but du constructer avec ce concept Luna est évidemment(par exemple, le châssis, le clavier, ou encore la dalle). Dell a poussé le concept plus loin et étudié la possibilité en partenariat avec une micro-usine de concevoir des robots capables de démonter, tester et réparer des machines en un temps record.Selon Dell,Dell prend bien garde de parler de concept, et une machine conçue selon ces principes ne sera pas disponible dans le commerce avant un certain temps. Il est toutefois facile d'imaginer les avantages d'une telle conception. Les utilisateurs de Mac dotés -entre autres- d'un clavier papillon (dont votre serviteur) auraient ainsi rêvé de changer eux-mêmes cet élémenten un clin d'œil, plutôt que de devoir patienter, parfois plusieurs semaines pour retrouver une machine fonctionnelle. Pour rappel,(qu'il faut retourner une fois la réparation effectuée)