Pixelmator Pro 3.2.3 : on a testé le nouvel outil pour gommer les défauts de compression

Le retour des beaux dégradés

Image avant retouche :

les cercles sur le fond en forme d'halo sont bien visibles

Image après retouche :

le dégradé du fond est beaucoup plus harmonieux

des modèles pour les vacances !

Pixelmator Pro Pixelmator Team 23.99€

Dans cette nouvelle version 3.2.3,Cette dernière permet de, ainsi que le phénomène de, ouCe dernier se caractérise notamment par-très gênante et excessivement désagréable- sur les dégradés de couleurs (la photo présente alors des halos concentriques et peu harmonieux. Cet outil se trouve dans le menuou en utilisant le raccourci clavierLors de nos premiers tests, les résultats se sont avérés. Ce nouvel permet deet de retrouver des dégradés plus proches de la réalité et vraiment intéressants avec une progression fluide des couleurs. On pourra juste regretter une perte de netteté, notamment, dans notre test, sur l'arbre et la colline en arrière plan.Pour de meilleurs résultats, Pixelmator préconise d'ailleurs de l’utiliser dans les photos avec. Avec une profondeur de 8 bits par canal, il vaudra mieux choisir une autre méthode disponible par ce chemin :pour la convertir au préalable.Au niveau des autres améliorations, cette nouvelle version ajoute de-les- pour créer des cartes de vacances, des affiches, des publications sur les réseaux sociaux, des, etc. Enfin, les fonctions ML Denoise, ML Super Resolution et ML Match Colors basées sur l'apprentissage automatique ont été renommées Denoise, Super Resolution et Match Colors.. Il coute 47,99 euros en temps normal (le Mac App Store affiche un joli 23,99 euros actuellement) et nécessite macOS 11.0 ou version ultérieure.