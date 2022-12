Handbrake 1.6 prend en charge l'encodage en AV1

, un codec vidéo ouvert -c'est à dire qu'il n'est pas nécessaire de payer des royalties pour son utilisation- défendu par l'Alliance for Open Media et pensé pour offrir une alternative performante au HEVC. Si Apple a bien rejoint en janvier 2018 Google, Meta, Amazon, Microsoft, Intel, Netflix, Cisco, Nvidia, Mozilla, ou encore Samsung et Tencent au sein de l'Alliance for Open Media, l'AV1 n'est toujours pas mis à l'honneur au sein des logiciels de Cupertino (bien que Safari gère désormais le format d'image AVIF , basé sur l'AV1). Si les notes de versions ne sont pas encore proposées, la version 1.6.0 est bien disponible dans la section téléchargement du site officiel.