Un pratique boitier USB 4 pour SSD et un hub Thunderbolt 4 chez Satechi

Satechi USB 4 NVMe SSD Pro Enclosure

Thunderbolt 4 Slim Hub

Cette solution propose une bande passante de 40 Gb/s, équivalente à ce que l'on obtient avec du Thunderbolt 3/4, et permet d'obtenir des débits d'environ 3 000 Mo/s avec des SSD en PCie 3.0 (les versions rapides en PCIe 4.0 seront donc bridées, certains dépassant 7 000 Mo/s). L'ensemble est compatible avec les Mac récents dotés d'un port USB 4, et à l'avantage de provenir d'un constructeur reconnu, de proposer un câble amovible, tout en ne nécessitant pas d'outil pour la mise en place du SSD.Le constructeur propose également un hub Thunderbolt 4 disposant d'un port Thunderbolt 4 délivrant 60W à la machine hôte (une alimentation GaN de 100W est fournie) ainsi que d'un port USB-A 3.2 Gen2 à 10 Gb/s en façade, et trois ports Thunderbolt 4 fournissant chacun 15W ainsi qu'un port pour l'alimentation à l'arrière. Sur les machines compatibles, le hub permettra d'utiliser deux écrans 4K à 60 Hz, un écran 6K à 60 Hz, ou un 8K à 30 Hz.frais de port en sus pour la France.