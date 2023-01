Le Mac mini a 18 ans ! Une machine majeure pour Apple ?

Le Mac mini est désormais majeur

voici le Mac le plus abordable, en fait c'est le Mac le moins cher que nous avons jamais proposé.

Une douce évolution du PowerPC à Intel, puis Apple Silicon

(la date du 11 janvier est parfois listée, mais la présentation a eu lieu le 10) à MacWolrd,Le dirigeant iconique d'Apple enchaînant en parlant du concept (encore une fois rien de nouveau sous le soleil, pas besoin de crier au loup) BYODKM, pour Bring Yoour Own Display, Keyboard and Mouse. La machine était effectivement (et c'est toujours le cas), et il fallait en effet se procurer un écran, un clavier, une souris et/ou un trackpad., et a permis à de nombreux amateurs de la marque de s'offrir un Mac de bureau tout en recyclant (pour certains) les périphériques déjà en leur possession. La première mouture embarquait ainsi une puce PowerPC G4 cadencée à 1,25 ou 1,42 GHz, 256 Mo de RAM et une puce graphiqueRadeon 9200 avec 32 Mo de mémoire vidéo, du Wi-Fi 802.11b/g, un port Ethernet 100, 2 USB 2.0, 1 FireWire 400, et un port DVI, le tout tournant sous macOS 10.3 Panther pour un TDP de 32W au repos et 85W au galop.Le Mac mini s'est tassé au fil de ses évolutions, perdant la plaque supérieure en plexiglass et le slot pour Combo Drive ou SuperDrive au profit d'un châssis tout aluminium plus compact et dépourvu de lecteur de disque optique. De même,(il fait partie des trois machines ayant accueilli les premières M1, avec le MacBook Air et le MacBook Pro). A l'heure de rédiger ces quelques lignes, le Mac mini est une des dernières machines dotées d'un CPU Intel encore au catalogue (dans sa robe gris sidéral), avec le Mac Pro. Pour répondre à la question/jeu de mot du titre, Apple a eu un comportement variable avec le Mac mini,, comme entre 2014 et 2018.Le Mac mini est une machine que j'ai particulièrement apprécié au fil du temps (ainsi que la possibilité d'ajouter de la RAM, malheureusement disparue), permettant de relier mes moniteurs (que voulez-vous, c'est une passion) tout en profitant'(la version M1 est extraordinaire sur ce point, je ne l'ai jamais entendue, même pendant les fortes chaleurs).D'ici quelques mois, Apple devrait nous offrir une nouvelle version, et si le design pourrait ne pas changer,. Cette machine serait donc intéressante pour ceux qui ne désirent pas un Mac Studio ( qui fait plus de bruit que le Mac mini M1 , même si cela reste très contenu) et qui veulent un peu plus de puissance CPU/GPU et de RAM que ce que propose le modèle en M1 (16 Go de RAM maximum). Vous pouvez donc compter sur moi pour me jeter dessus dès la sortie afin de vérifier ce qu'il a dans le ventre, son silence, et s'il peut prendre en charge le Samsung Odyssey Neo G9 en 57 pouces et 7 680 x 2 160 pixels (on ne se refait pas).