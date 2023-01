Comparez les MacBook Pro M1/M2 Pro/Max et les Mac mini M1/M2/M2 Pro en un coup d'œil

MacBook Pro 2021 vs 2023

seulement

Mac mini M1 vs Mac mini M2 vs Mac mini M2 Pro

Retrouvez notre live consacré aux MacBook Pro M2 Pro/Max et Mac mini M2/M2 Pro

Visualiser les différences entre les caractéristiques des MacBook Pro M1 Pro et M1 Max de 2021 et les nouveaux MacBook Pro M2 Pro et M2 Max peut permettre de faire son choix plus sereinement. Attention toutefois, ce tableau n'affiche pas le nombre de cœur CPU et GPU moins élevé des machines d'entrée de gamme. Ainsi,, contre 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU pour le modèle à 2 999 euros. De même, le MacBook Pro M1 Pro 14 pouces d'entrée de gamme dispose d'une puce offrant 8 cœurs CPU et 14 cœurs GPU, contre 10 et 16 pour les modèles de la gamme supérieure.Attention au moment du choix,. Il faudra impérativement passer par les options pour opter pour une puce avec 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU, alourdissant alors la facture de 345 euros supplémentaires.