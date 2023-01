Un système de refroidissement plus performant sur le Mac mini M2 Pro ?

En lisant les petites lignes des fiches techniques des nouveaux Mac mini 2023, on s'aperçoit que(1,28 kg pour le M2 Pro, contre 1,18 kg pour le M2). Cette différence de poids est certainement due à un système de refroidissement plus imposant (nous avions également noté une différence de poids due au refroidissement entre le Mac Studio équipés de la M1 Max et celui disposant de la M1 Ultra), et peut-être également aux connecteurs supplémentaires situés à l'arrière de l'appareil (2 Thunderbolt 4 pour le M2 et 4 pour le M2 Pro).