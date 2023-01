Le Mac Pro 2023 serait en plein test à Cupertino : sortie avant la WWDC ?

Prosumer

Un Mac Pro taillé pour macOS 13.3

Un Mac Pro M2 Ultra, mais pas Extreme

Si l'on en croit les rumeurs,, avant la WWDC. Apple fera-t-elle une keynote ? Rien n'est moins sûr, mais difficile de croire qu'une telle machine n'ait pas droit à un petit événement à Cupertino.Tout comme l'iPhone 15 qui sortira avec iOS 17 cet automne, Apple aime bien dédier une version de ses OS à ses machines, histoire de l'optimiser au mieux, avec tous les pilotes., en cours de tests avec les bécane, si l'on en croit Mark Gurman de. Mais sortir un Mac Pro n'étant pas un parcours de santé, son annonce reste aussi guidée par la disponibilité de tous les composants, rappelons au passage qu'une partie de la production est toujours officiellement basée aux USA.Le dernier Mac Pro date de 2019, même si Apple a rajouté quelques petites options GPU au fil du temps., il y a de quoi faire la grimace, et je doute que beaucoup de clients achètent encore une telle configuration.C'est d'autant plus dingue qu'untypiques du Mac (montage vidéo, effets visuels, traitement photo...). Seuls les multiples GPU/eGPU, ainsi que la grande modularité (RAM, SSD...) permettent encore de trouver un intérêt à ces machines.En 2023,qui serait donc à peine plus rapide que la puce M1 Ultra des actuels Mac Studio -même si l'on imagine qu'elle sera gavée en cache et peut-être cadencée à des fréquences très élevées., qui conserve logiquement l'architecture avec RAM unifiée.-mais s'agira-t-il de modèles AMD/Nvidia, ou made in Cupertino ? Les inconnues sont encore nombreuses, notamment dans la gestion des cartes PCI, du WiFi, des ports réseaux... Bref, la Pomme a de quoi s'amuser avec cette machine, on espère juste que le prix sera plus raisonnable que les modèles actuels.