Impossible d'ajouter de la RAM sur le Mac Pro M2 ?

Une telle évolution est bien évidemment prévue. Mais Apple aurait revu ses projets à laet auraitl'idée de commercialiser un modèle haut de gamme intégrant une M2 Extreme avec 48 cœurs de CPU et 152 cœurs de GPU -compte tenu de son coût élevé (production comme prix de vente) et d'un marché de niche peu rentable.Certains risqueraient également d'être un peu déçus carcar elle serait, ce qui offrirait moins de modularité à une machine censée durer pendant plusieurs années. Ce n'est pas tellement une surprise, l'architecture autour de la mémoire unifiée étant au coeur des performances des Mac M1/M2. Toutefois, il serait possible de(deux emplacements pour les SSD), les cartes graphiques, multimédias et réseau.Enfin, rappelons qu'Apple est supposée sortir l. En attendant, elle aurait aussi abandonné sur le bord de la route, son projet de MacBook (Air / Pro ?).