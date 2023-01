Dans un marché en baisse, le Mac a moins souffert que les PC en 2022

Une baisse de plus de 16% sur 2022

La lumière au bout du tunnel de 2023

fermement que le marché a le potentiel de se rétablir en 2024 et nous voyons également des poches d'opportunités tout au long du reste de 2023

Malgré la difficulté à court terme, les perspectives à long terme pour les PC restent positives. Les expéditions en 2022 ont diminué de 16 %, et nous nous attendons à une nouvelle contraction en 2023, mais dans les deux années, les volumes totaux resteront plus élevés qu'à l'ère pré-pandémique de 2019.

. Ainsi, pour Canalys, il aurait été expédié 285,090 millions d’ordinateurs -fixes et portables- sur l’année 2022, soit unepar rapport à l’année 2021 (qui affichait 341,037 millions d’unités).Même si Apple est en baisse, elle s’en sortirait le mieux avec une baisse mesurée de 6,2% (seul Asus ferait mieux avec une baisse de 4%). Le reste des constructeurs afficheraient des reculs à deux chiffres (-17,1% pour Lenovo ou -25,4% pour HP).Ce qui n'est pas vraiment rassurant cette période étant généralement la plus faste de l'année...Mais là aussi, Apple ferait mieux que ses concurrents avec -7,5% (mais une part de marché qui passe de 8,5% à 11,0%). Tous les autres feraient face à un recul important comme Lenovo avec-28,9%, HP avec -29,0% ou encore Dell avec -37,2%.En effet, sur l’année 2022, les expéditions mondiales de PC traditionnels seraient tombées de 16,5% avec 299,3 millions d’unités (contre 350,1 millions en 2021). Dans ce contexte, Apple afficherait par contre uneavec 28,6 millions de machines vendues sur l’année.(hormis Asus). Enfin le quatrième trimestre 2022 se révélerait là aussi décevant, étant en dessous des attentes, avec 67,2 millions d'ordinateurs expédiés, en baisse de 28,1 % par rapport à l'année précédente. Mais encore une fois, Apple serait le constructeur qui s’en sortirait le mieux en imitant là aussi la casse avec une baisse de 2,1% et une part de marché de 11,2%.Malgré tout, l’avenir semble s’éclaircir.Dans un tel contexte, IDC indique croireMême son de cloche pour Canalys.Ils s'attendent donc à uneet pensent que les clients s'offriront afin les achats retardés vers la fin de 2023, avec un regain d'élan en 2024.