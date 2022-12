Comment utiliser un iPhone en tant que microphone sans fil sur Mac

Il faudra disposer d'un iPhone compatible avec Appareil Photo Continuité

Réglages Système

Son

Entrée

Un microphone sans fil accessible au sein des applications

Entrée

Réglages Système

Son

Réglages Système.

Avant toute chose,(ou Appareil Photo Continuité en VF), soit un iPhone XR/XS ou plus récent. Il faudra également que le Mac et l'iPhone soient proches, sur le même réseau et le même compte Apple. Une fois le bon matériel en votre possession, il suffira de se rendre dans lesdu Mac, puis dans la section, avant de sélectionner l'onglet, où vous devriez voir s'afficher le microphone de l'iPhone en tant qu'entrée disponible (le vumètre en bas permet de consulter le niveau du microphone).Une fois cela fait,comme QuickTime, GarageBand, Logic Pro et bien d'autres. Cette astuce permettra de placer le microphone de façon adéquate par rapport à la source à enregistrer. Le microphone de l'iPhone n'est pas incroyable, mais il sera toutefois suffisant dans de nombreuses occasions (pour enregistrer rapidement une interview à retranscrire, ou une idée de composition, entre autres exemples).Sur l'iPhone,(afin de se servir normalement de l'iPhone, ce qui déconnectera le microphone temporairement),. Si vous désirez simplement ne plus utiliser l'iPhone en tant que microphone (tout en le conservant dans la liste des entrées accessibles), il suffira de sélectionner une autre entrée dans le panneaudesAttention, pour en profiter à nouveau après avoir déconnecté l'iPhone,