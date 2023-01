Apple dote le Mac mini des puces M2 et M2 Pro, dès 699€ !

M2 ou M2 Pro, choisissez la puissance de votre Mac mini

Différences au niveau des ports entre Mac mini M2 et M2 Pro

Plus de ports, de mémoire unifiée et de moniteurs sur le Mac mini M2 Pro

Certains utilisateurs rêvait d'une machine de bureau compact disposant de plus de puissance et de mémoire vidéo que le Mac mini M1. C'est désormais chose faite,en sus de la version M2 de base. Comme pour le MacBook Pro, il faudra bien choisir sa configuration et ses options en fonction des besoins. La version de base débute à 699 euros avec une. puce M2 embarquant 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, 8 Go de mémoire unifiée (ce qui peut sembler juste en 2023, même sur d l'entrée de gamme, mais on ne change pas Apple) et 256 Go de SSD (même remarque, même s'il est plus facile d'augmenter le stockage en externe sur une machine de bureau).Le Mac mini M2, comme la génération précédente, proposeEn option, il sera possible de passer à 16 ou 24 Go de RAM, et d'opter pour un port 10 GbE. Comme pour le MacBook Pro 2023, les Mac mini M2 et M2 Pro prennent en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, de petites mises à jour bienvenues.La version M2 Pro ne se démarque pas que par sa puce dotée de 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU (12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU en option) épaulée par 16 ou 32 Go de mémoire unifiée, mais également(contre deux pour la version M2), dont un écran 8K à 60Hz ou 4K à 240 Hz via le port HDMI (contre 5K ou 4K à 60 Hz sur le port HDMI du Mac mini M2). Comme prévu, l'arrivée de ces nouvelles moutures du Mac mini M2/M2 Pro signe la sortie du catalogue du Mac mini Intel, laissant le Mac Pro comme dernier représentant de l'ère Intel encore proposé par Cupertino. Les amateurs du Mac mini avec sa robe Gris sidéral seront toutefois déçus de ne pas pouvoir l'obtenir sur cette nouvelle génération, qui s'en tient à l'Argent.