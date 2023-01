Les MacBook Pro M2 Pro/Max et le Mac mini M2 sont disponibles en précommande sur Amazon

Les MacBook Pro Pro M2 Pro et M2 Max dès 2399€

Mac mini M2 et M2 Pro, dès 699€

Retrouvez notre live consacré aux MacBook Pro M2 Pro/Max et Mac mini M2/M2 Pro

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces 2023 embarquent la puce M2 Pro ou M2 Max, ainsi que de Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, et un port HDMI 2.1 permettant de prendre en charge un moniteur 8K à 60Hz ou un moniteur 4K à 240 Hz.. Il faudra cette année débourser 4 149 euros pour vous offrir la configuration haut de gamme ( sans passer par les option) embarquant une puce M2 Max comptant 12 cœurs CPU et 38 cœurs GPU.Le Mac mini M2 est désormais disponible dès 699 euros, soit 100 euros de moins que le Mac M1 lors de sa sortie fin 2012, c'est assez rare chez Apple en ce moment pour le souligner.. Les deux versions béénificent du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, et le M2 Pro propose 2 ports Thunderbolt 4 supplémentaires ainsi qu'un port HDMI 2?1 (2.0 sur le M2).