La bêta de WhatsApp avec prise en charge native des Mac Apple Silicon est disponible pour tous

Auparavant uniquement disponible via TestFlight avec un nombre de places limitée, la dernière bêta de WhatsApp pour Mac est désormais directement téléchargeable sur le site officiel du service . L'App en bêta (et actuellement en version 2.23.1.75) se reconnaît à son icône jaune au lieu de verte et peut-être utilisée en parallèle de la version de base actuelle. La prise en charge native des puces Apple Silicon permettra aux utilisateurs de ces machines de profiter d'une meilleure autonomie et de performances optimisées (elle consomme moins de CPU et de RAM). La bêta pour Apple Silicon de WhatsApp s'appuie sur Catalyst, ce qui laisse espérer que la version tant attendue pour iPad est en approche.