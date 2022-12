A partir du 1er janvier, quels seront les iPhone incompatibles avec WhatsApp ?

bye bye l'iPhone 5 et 5C

pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents

Au minimum iOS 12

De même, ceux tournant sous une version antérieure à iOS 12 (ou à Android 4.1) ne pourront plus utiliser WhatsApp.Sur sa page d'aide, il est ainsi indiqué :. En pratique, les utilisateurs de ces deux systèmes ne pouvaient plus utiliser le service après cette date spécifiée. Or, les iPhone 5 et 5C -qui ne supportent au maximum qu'iOS 10- se trouvent donc exclus du fait de l'impossibilité d'upgrader leur système d'exploitation.. Elle y rappelle quelques règles pratiques en matière de changements d'iPhone, notamment au regard de la sauvegarde des chats WhatsApp Messenger sur iCloud ou de la restauration de son historique sur un appareil plus récent et compatible.