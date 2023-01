VE : victoire des Jeep Avenger et e208, Tesla se la joue Apple, Volvo XC40/C40 plus autonomes

La Jeep que personne n'a encore essayée !

La e208 se vend bien en Europe

En dévoilant son concept car 100% électrique PEUGEOT INCEPTION lors du salon de Las-Vegas le 06 janvier 2023, la Marque affirme sa volonté de devenir leader du marché des véhicules 100% électriques en Europe.

Les Volvo XC40 & C40 gagnent en autonomie

Tesla triche-t-il sur les freins performances ?

Surprise, car le véhicule dévoilé au Salon de Paris en octobre dernier,Il semble que les voix aient été surtout portées sur le look, plutôt réussi, bien que très consensuel par rapport aux Jeep américaines -il n'y a aucune prise de risque de la part du constructeur.Autre source d'étonnement, il s'agit d'un, des véhicules qui se vendent bien en Europe (voir plus bas), mais qui reposent sur la même plateforme e-CMP de Stellantis depuis des années. Là encore, ce n'est pas vraiment un modèle du genre : la consommation très élevée des moteurs actuels peinent à proposer plus de 350 Km d'autonomie WLTP (160 sur autoroute à 100%), même si un nouveau bloc et quelques kWh supplémentaires devraient permettre de dépasser un peu ces valeurs -mais n'espérez pas dépasser les 400Km WLTP (200 sur autoroute). Un peu juste pour une compacte familiale, n'est-ce pas ? Sans parler de la puissance de charge limitée à 100kW, une des plus basse du marché.Enfin,, la Jeep Avenger reprend en effet le système de traction améliorée dans la neige et la boue de chez Peugeot. D'ailleurs, certains ont remarqué que les angles d'attaques sont peut-être même un peu léger, y compris pour les trottoirs de supermarchés..., mais à 42 500€ pour avoir la caméra de recul et la conduite semi-autonome, on se rapproche ici des prix de chez Tesla -qui offre 100Km de plus d'autonomie et bien plus de place à bord -sans perler des Superchargers et des écrans. Allez, ne boudons pas notre plaisir, je vous avoue que j'ai quand-mêmeau printemps...D'ailleurs,. Car même si le constructeur est effectivement un peu en retard en matière d'efficience, d'infotainement, et même de connectivité, il semble que les véhicules plaisent toujours autant. Il est vrai qu'u, et que la conduite est particulièrement agréable en électrique -bonne reprise et un châssis vraiment réussi.: rendez-vous comptez, 1 véhicule sur 4 vendu est une Peugeot dans ce segment ! Avec 76 000 acheteurs, Peugeot se permet même de battre quelques concurrents asiatiques pourtant mieux placés sur un plan purement électrique.affirme le constructeur,, entre les baisses de prix chez Tesla, la nouvelle Megane électrique et les nombreuses voitures asiatiques (comme la MG4) qui proposent des prix totalement canons.Les autonomies des deux petits SUV passentUne sacrée différence liée à une batterie plus grosse (82 au lieu de 77 kWh brut) et aussi quelques optimisations au niveau de la consommation -peut-être une meilleure bascule entre les différents moteurs, comme le fait avantageusement Tesla. Rappelons que la motorisation est généreuse, il s'agit d'un gros 4x4 de 400CV. Et avec sa-c'est aussi bien qu'une Model 3 !Des versions plus abordables dotés d'unepour le coupé. Là aussi, on gagne en efficience grâce au passage de la traction à la propulsion. Le moteur prend aussi 7 poneys pour un total de 238CV. Dommage que la charge reste assez lente : il fautà seulement 150kW.En effet, sur le site officiel,Problème, un célèbre accessoiriste américain (ZEV Centric) a découvert que les freins proposés sur un Model Y Performance avaient été modifiés., sans rien dire à personne. Ces derniers sont d'ailleurs de taille différente, comme on peut le voir sur l'image :Pour que ça passe plus facilement auprès du public (qui a tout de même déboursé 5000€ supplémentaires),Est-ce qu'il s'agit pourtant des mêmes freins que sur la version Grande Autonomie ? Non réponse Tesla (à raison), car. Par ailleurs, le freinage serait similaire entre les deux modèles(avant et après l'opération).Certains crieront au scandale, d'autres que ce n'est pas si grave, reste que pour le prix,, avec des jantes spécifiques, quelques dizaines de chevaux supplémentaires, un petit aileron et de suspensions légèrement rabaissées. Ces pratiques nous rappelleront celles d'Apple, qui n'hésite pas à fournir des SSD moins rapides sur ses machines récentes sans rien dire à personne...prétextant que l'utilisateur n'y verra que du feu. En tant que client, on a parfois l'impression d'être pris pour des jambons.