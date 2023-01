Et s'il était temps qu'Apple propose à nouveau des SSD amovibles ? (L'industrie est prête)

bridés

Les SSD amovibles existent !

La taxe Apple, bien trop rentable ?

Si le premier Mac était effectivement quasi-impossible à ouvrir facilement,. Dans les premiers iBook, iMac et même PowerBook/PowerMac, il était possible de changer le disque dur, et Apple a proposé des machines relativement ouvertes jusque dans les années 2010. Sur la fin, avec l'arrivée des SSD, il fallait parfois des adaptateurs, car la Pomme n'utilisait pas une connectique standard. Dans les iMac, c'est la sonde de température, collée au disque, qui rendait l'opération complexe -il fallait trouver des astuces pour gérer manuellement la ventilation !: les Mac Prooffraient par exemple des barrettes de SSD amovibles, mais elles n'étaient pas standards et aucun industriel n'en proposait au début. En 2016, les premiers MacBook Pro munis de la Touch Bar voient la puce totalement soudée, et impossible à changer., en passant même par les Mac Pro -les barrettes de SSD étaient bien amovibles, mais propriétaires et souvent liées la machine.D'abord au format 2,5" (SATA), puis les barrettes au format PCIExpress puis M.2 et désormais, l'industrie est en train de populariser des SSD M.2 de la taille d'une grosse carte SD :Vous avez reconnu. Il s'agit en fait d'un format M.2 mais compact, 30mm maximum de long !Ceux que vous trouvez dans le commercedans les portables et tablettes modernes. Alors que ce petit format est au contraire adapté aux consoles, voire même aux appareils photos et évidemment, aux ordinateurs.Pour le moments,(généralement entre 256Go et 1To), commeou encore. Leur appellation estet on en trouve évidemment en France :On n'a pas testés ces modèles, mais ils sont apparemment. Les constructeurs alertent toutefois sur les possibilités de surchauffe des puces, qui se retrouvent dans de petits espaces, souvent sans dissipateur : leur durée de vie peut alors être plus limitée, comme par exemple dans un Steam Deck.L'histoire semble nous prouver l'inverse, mais après tout, la récente campagne incitant à réparer soi-même les machines va quand-même dans le sens d'une meilleure évolutivité des appareils.: aujourd'hui encore, Apple propose seulement 256Go de stockage de base, une capacité forçant l'acheteur à dépenser des petites fortunes pour accéder à des disques convenables, a minima 512Go. En 2023, on aurait d'ailleurs bien du mal à vous conseiller un disque inférieur à 1To pour une machine professionnelle.Résultat des courses,ou pire, invendable d'ici 3 ou 4 ans. Et pas besoin d'installer des jeux pout saturer 256Go : quelques vidéos tournées à l'iPhone, des photos de vacances sur plusieurs années, et le place vient vite à manquer !Par ailleurs,: alors que l'on trouve des SSD de 4To à 350€ , le tarif-Cook est plutôt entre 0,5 et 1€ le Go supplémentaire, soit 3 à 4 fois les prix du marché... pour des SSD pas toujours les plus rapides, comme on l'a vu récemment.Enfin,et contraire aux priorité de designde la plupart des produits Apple. Bref, sauf sursautde la part de Tim Cook, l'avenir des SSD amovible sur Mac semble effectivement bien compliqué.