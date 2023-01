Le Mac mini M2 Pro a-t-il un meilleur système de refroidissement ?

Rack de Mac mini chez MacStadium

A l'intérieur du Mac mini M2 Pro

Mac mini M2 Pro à gauche, M1 à droite

Alimentation du M2 Pro à gauche, M1 à droite

Un radiateur plus imposant sur le M2 Pro

Radiateur du M2 Pro à gauche, M1 à droite

C'est le cas de Brian Stucki de MacStadium , l'hébergeur américain permettant d'accéder à certaines configurations de Mac à distance. Premier constat, si Apple indique désormais pour le Mac mini 2023 (M2 comme M2 Pro) des mensurations de 197x197x35,8 mm légèrement différentes de celles affichées depuis 2010 (197x197x36 mm),. Ce point peut paraître trivial mais cela arrange forcément un hébergeur comme MacStadium qui les place au sein de racks. Ces derniers pourront donc accueillir des Mac mini de 2010 à 2023 sans modification.L'homme a ensuite voulu vérifier la raison de la prise de poids du Mac mini M2 Pro par rapport aux versions M1 et M2 (1,18/1,20 kg pour les M1/M2 selon Apple, contre 1,28 kg pour le M2 Pro). Une fois le démontage effectué, de la même manière que pour la génération précédente, Brain Stucki a pu constater au premier coup d'œil que le système de refroidissement complet (ventilateur + radiateur) prenait plus de place au sein du Mac mini M2 Pro, ainsi qu'(185W et 2,5A pour le M2 Pro, et 150W et 2A sur le M1), avec un module légèrement plus volumineux sur le nouveau venu (il pourrait également être un peu plus lourd et donc participer aux 100 grammes supplémentaires).Une fois le ventilateur retiré, le Mac mini M2 Pro dévoile une carte mère plus longuet (et donc plus lourd, comme nous l'avions évoqué ), à même de refroidir les ardeurs de la puce M2 Pro afin de profiter plus longtemps des meilleures performances possibles en charge tout en garantissant un certain silence en fonctionnement. Sur ce point, le Mac mini M1 était impressionnant car totalement inaudible la plupart du temps. Il faudra donc attendre les tests pour vérifier que, mais nous savons désormais pourquoi il a pris de l'embonpoint.