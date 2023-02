Des mises à jour annuelles et des jeux AAA pour les Mac Apple Silicon ?

'"Apple a tout donné avec les puces M2"

La famille M2 visait vraiment à maintenir cette position de leader en repoussant, encore une fois, les limites de la technologie. Nous ne nous reposons pas sur. nos lauriers. Nous ne visons pas une augmentation de 20 % et ne cherchons pas à l'étaler sur trois ans... nous ne cherchons pas à offrir des gains incrémentaux par petites impulsions. Nous prenons tout en un an, nous avons juste frappé très fort. Ce n'est pas ce qui se passe dans le reste de l'industrie ou historiquement .

Intel a été un excellent partenaire au fil des années où nous avons livré les machines dotées de leurs processeur. Ils ont été très réactifs, ils ont vraiment été inspirés par la direction dans laquelle Apple les a poussés. Et je pense que nos produits ont bénéficié de cette interaction. Bien sûr, nos concurrents ont aussi parfois bénéficié de cette interaction.

Plus de jeux AAA sur Mac ? Oui, mais quand ?

L'histoire a débuté il y a de nombreuses années, lorsque nous imaginions cette transition. Les joueurs représentent un pan important de l'industrie. Et je ne pense pas que nous allons tromper qui que ce soit en disant qu'à'avenir, nous allons faire du Mac une excellente plate-forme de jeu. Nous avons une vision à long terme sur ce point.

Bob Borchers, vice-président du marketing produit Apple et Tim Millet, chapeautant la division Architecture des plateformes à Cupertino se sont laissés aller au jeu de l'interview en répondant aux questions de Matthew Panzarino de TechCrunch . Si les deux hommes maîtrisent parfaitement l'art de la langue de bois afin de ne rien dévoiler d'inédit,. Bien entendu, il s'agit d'un discours marketing bien rodé, et vu la consommation très bien maitrisée des puces, il aurait peut-être été possible d'en tirer davantage de performances au sein de machines de bureau bien ventilées comme le Mac Studio. Peut-être verrons-nous d'ailleurs un boost de ce côté sur le Mac Pro. Rêver ne coûte rien.En lisant entre les lignes, on peut penser qu', avant de se faire rattraper par AMD et d'avoir récemment mis un bon coup de collier. Apple entend ainsi fournir le meilleur chaque année, et proposer des mises à jour annuelles pour ces Mac, à l'image de ce qu'elle propose avec les iPhone. Les deux hommes ajoutent à cela que le fait de pouvoir concevoir le logiciel et le matériel est un des atouts d'Apple, renforcé par l'arrivée des puces maison. Les cadres de Cupertino saluent toutefois les effort d'Intel au sein de partenariat qui liait les deux sociétés, tout en tirant un peu la couverture à eux.Les deux hommes ont également évoqué les jeux vidéo sur Mac, estimant que(les MacBook Air Intel était effectivement particulièrement mal pourvus sur ce point, c'est un fait). D'après les dires de Bob Borchers, les éditeurs de jeux AAA (les titres majeurs disposant d'un budget souvent très important) commencent à lorgner du côté du Mac.. Toutefois, si Apple a en effet présenté des avancées avec la dernière mouture de Metal, permettant aux éditeurs de profiter de Metal FX (une technologie de super-échantillonnage, à l'image des technologie DLSS de Nvidia et FidelityFX Super Resolution chez AMD) afin d'offrir de meilleures performances en jeu, les titres tardent tout de même à arriver. Resident Evil Village est effectivement disponible sur Mac depuis octobre dernier (après la guerre donc, le jeu étant sorti en mai 2021 sur les autres plateformes), mais on attend toujours No Man's Sky et Grid Legends, tous deux retardés.Selon Tim Millet,. L'homme évoque ici les 96 Go de mémoire unifiée de la puce M2 Max, dont une bonne partie peut-être allouée en tant que mémoire vidéo, nettement plus que ce que l'on peut obtenir sur les cartes graphiques traditionnelles du marché. On restera circonspects sur ce point. D'une part, les développeurs s'en sortent très bien avec les 10/16 ou 24 Go de mémoire graphique dédiée des RTX 3080/4080 et 4090, et le parc de joueurs sur Mac est loin d'être constitué d'une majorité d'utilisateurs de M2 Max. Verrons-nous enfin de nombreux jeux d'envergure sur Mac à l'avenir ? Croisons les doigts.