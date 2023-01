Encore une année molle pour Apple ? Pas d'AirPods, iPad, Apple Watch, ni Apple TV ?

simple

Pas d'AirPods, Apple Watch, iPad, et Apple TV

iOS 17 lui-aussi en manque de nouveautés

Reality Pro

Dawn

Sunburst

, y compris pour l'iPhone 14 . Il y a bien eu le Mac Studio et le MacBook Air, mais peut-on vraiment parler de révolution ? Pas de HomePod 2, pas de nouveaux AirPods Max... Certes, les AirPods Pro 2 sont une vraie réussite , mais là encore, il s'agit d'uneitération à vil prix., dont les prix ont explosé, alors que les nouveautés sont quand-même légères : une puce M2 qui ne sert pas à grand chose chez les Pro, un iPad 10 au look d'iPad Air mais avec un stylet bien mal pensé et un prix délirant... Et je ne parle même pas de l'Apple TV 2022 : on cherche encore les nouveautés !D'après Gurman,, mais c'est tout ce qu'on devrait se mettre sous la dent. Côté audio, pas d'AirPods donc, ni de HomePod, mais peut-être des AirPods Max‌ 2 -l'un des produits les plus vieux de la gamme.Dès lors,. Ceux qui aimeraient un véritable chamboulement pour iPadOS 17 devront également ronger leur frein.On apprend tout de même chez Gurman, tous deux étants encore en développement. En parlant du Mac, là encore, il ne faudra vraiment pas s'attendre à de gros changements non plus en dehors du fameux Mac Pro au look de Mac Studio...