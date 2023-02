Le MacBook Air 15 pouces présenté dans quelques semaines ?

Un MacBook Air 15 pouces dans quelques semaines ?

Un modèle attendu au sein d'une gamme déjà très touffue

Pour profiter d'une dalle plus imposante, il faut passer au MacBook Pro 14 pouces, et surtout au MacBook Pro 16 pouces, avec un tarif débutant actuellement à 2 999 euros. Certains utilisateurs sont intéressés par une dalle de plus de 13 pouces mais sans avoir besoin de la puissance des M2 Pro et M2 Max des MacBook Pro. Selon le très bien renseigné (lorsque l'on parle écran) Ross Young , analyste de Display Supply Chain Consultants (DSCC) et soutirant ses informations auprès des fournisseurs d'Apple,Reste à voir le tarif pratiqué par Apple pour ce MacBook Air de grande taille qui pourrait faire une belle carrière si la différence de prix reste contenue face au modèle 13 pouces.Il est facile d'être un peu perdu devant la gamme actuelle de Mac portable, entre les MacBook Air M1 restés au catalogue, les nouveaux M2, le MacBook Pro 13 pouces M2 avec sa ventilation active et sa Touch Bar (un peu faible pour justifier le titre de Pro à notre avis), et les MacBook Pro 14 et 16 pouces., à commencer par sa dalle plus importante et un tarif plus accessible que le puissant mais fort coûteux MacBook Pro 16 pouces. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces conserveraient bien entendu l'avantage d'un écran mini-LED ProMotion, de ports supplémentaires et d'une puissance supérieure, mais de nombreux utilisateurs disposeront de largement assez de puissance avec une puce M2 et la dalle des MacBook Air est loin d'être désagréable.