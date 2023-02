Le SSD Samsung T7 2To (1Go/s) à seulement 159€

Le SSD Samsung T7 2To (1Go/s) à 159€

• port USB C 3.2 Gen 2

• 1Go/s en lecture/écriture

• Technologie NVMe

• Compatible Mac/PC

D'où la quasi-nécessité de s'équiperA la rédac', on utilise aussi bien des LaCie, des Crucial que des Samsung, ces trois marques étant assez robustes sur la durée, et offrant de très bons niveau de transfert en USB C.Amazon brade actuellement le SSD Samsung T7 2To à seulement 159€ (-11%) Il s'agit d'un modèle très performant :En outre, ce modèle affiche, il se fait donc très discret dans le sac ! Bref, on vous le recommande chaudement !