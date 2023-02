Un problème avec le protocole SMB sous macOS Monterey et Ventura ?

Un souci avec SMB depuis macOS Monterey ?

Depuis macOS Monterey (le problème se retrouve également sous macOS Ventura du coup), il y a un gros souci avec le Finder de macOS.

Sur un serveur lorsque qu'on déplace des fichiers dans des sous dossiers ces mêmes fichiers sont bloqués. Seule solution déconnecter le serveur et le reconnecter ou encore relancer le Finder.



Nous rencontrons ce problème chez tous nos clients, que ce soit sur des serveurs SMB depuis un Mac, depuis un PCWindows, depuis un NAS Qnap ou encore Synology. Ce problème n'était pas présent sous macOS Big Sur et les versions précédentes. Cela fonctionne avec des explorateurs de fichiers alternatifs au Finder, mais ce n'est pas terrible comme solution.

Une éventuelle solution ?

Ce problème pourrait éventuellement venir(dont ceux de microsoft depuis Windows 10), plus récents et performants. Apple propose d'ailleurs une fiche d'assistance officielle indiquant la marche à suivre pour désactiver le protocole SMB1. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels soucis dans les commentaires, et à nous indiquer si la désactivation de SMB1 a été salvatrice.