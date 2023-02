Serez-vous tenté par l'un de ces 500 produits Apple mis en vente ?

500 produits retraçant l'histoire d'Apple

Hanspeter Luzi Vintage Apple Archive

l’une des collections les plus complètes au monde d'ordinateurs et de produits Apple jamais proposées

Mac, Powerbook, Apple II, etc.

Elle couvre ainsi plus de 40 ans de son histoire, allant de 1977 à 2008. D’ailleurs la maison de vente indique qu’il s’agit de. Il s’agit du deuxième modèle de la série Apple II, produit de 1979 à 1982. Mais c’est surtout avec ce modèle qu’Apple est réellement entré dans les chaumières du grand public.La machine n'est pas vendue toute nue mais avec deux lecteurs de disque, une imprimante, deux manettes de jeu, divers câbles et pièces de connexion et enfin un manuel d'utilisation. Le lot est estimé entre 300 $ et 500 $.Pour le reste, on pourra. Ce dernier a été lancé en 1989 à l'Universal Amphitheater d'Universal City, en Californie. On pourra jeter son dévolu sur un PowerBook 100 de 1991.On trouvera aussi un ordinateur de la série Bell and Howell Apple II Plus de 1979, un Apple III de 1980, un Apple II Europlus, un Apple Macintosh Plus de 1986 comprenant un clavier et une souris, un Apple Macintosh SE de 1986 comprenant un clavier et une souris, un Apple QuickTake 100 de 1994, un Macintosh du vingtième anniversaire de 1997, etc.à la Julien's Auctions Gallery à Beverly Hills. Ceux qui seraient un peu loin pourront également y participer en ligne.