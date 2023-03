Peakto, le logiciel Photo, permet d'annoter des photos entre applications

Annoter toutes ses photos cross-applications

Comme le précise Matthieu Kopp, cofondateur de CYME, Nos photos sont dispersées dans différents dossiers, logiciels et formats. C’est pour redonner le contrôle aux photographes et leur permettre de retrouver, trier et créer des albums à partir de TOUTES leurs images que nous avons créé Peakto. Cette nouvelle fonction d'annotation sans frontière des photos est un élément indispensable pour une bonne organisation. Grâce à elle, Peakto consolide son statut de pièce centrale à partir de laquelle explorer, retrouver, organiser, sélectionner et exporter ses photos .

Pour rappel, sans générer de nouvelles copies,et les classe automatiquement grâce à l'IA. Il est largement compatible avec Apple Photos, Aperture, Lightroom Classic, Luminar AI/Neo, Capture One, iView Media et, bien sûr, les dossiers du Finder.. Il se synchronise en temps réel et à la demande afin de garantir une mise à jour constante de toutes les données (métadonnées et aperçu).De même,. Pour cela, il suffit de cliquer sur une photo et de l'ouvrir dans l'application d'édition qui a déjà été utilisée pour la retoucher. Il permet aussi de rassembler automatiquement toutes les versions d'un cliché, quel que soit le catalogue ou le dossier qui les stocke. Une information précieuse pour dévoiler les meilleures photos ou savoir quelles sont les versions à écarter. Enfin la recherche est grandement facilitée parmi des milliers et des milliers de photos.Depuis peu,Ce qui est bien pratique pour retrouver une image publiée sur Instagram pour la rééditer ou d’en regrouper plusieurs, parmi les plus appréciées, dans un album unique. Enfin dernier point appréciable :Il est parfaitement compatible macOS Ventura.Il est possible de le tester gratuitement pendant 15 jours (sans même renseigner de carte de crédit sur CYME.io). Au delà, Peakto est disponible par abonnement mensuel pour 9,99€/mois, par abonnement annuel pour 99€/an et en achat unique à 189€.