Microsoft présente Copilot, un assistant 2.0 boosté à GPT-4

Gérer les taches fastidieuses au travail

basé sur GPT-4 d'OpenAI

fonctionne à vos côtés, intégré dans les applications que des millions de personnes utilisent au quotidien : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, etc. Copilot est une toute nouvelle façon de travailler

Microsoft au cœur de l’IA

Le but de cette dernière est. En effet, elle permettra de créer du contenu dans les applications Office en passant par des demandes sous forme de texte.L’IA va ainsi enclencher le processus pour arriver au résultat souhaité. On pourra même lui demander d’inclure des animations ou des effets un peu recherchés à l’ensemble de ses diapositives.vers PowerPoint. Word pourra également récupérer des feuilles de calcul Excel et les formaliser en texte. Plus globalement, le chatbot pourra fournir des informations sur une réunion à venir de Microsoft Teams, en retranscrire les échanges ou résumer les points clés en cas d’absence. Il pourra également informer et préparer les salariés sur des évolutions de projets en cours.Pour cela, il pourra simplement créer des brouillons de réponses que l’on pourra adapter (longueur de la réponse, ton employé, etc.) selon ses souhaits.Sans surprise,. Selon Jared Spataro, responsable de Microsoft 365, Copilot. Mais il se veut aussi prudent et émet quelques réserves sur Copilot, qui pourra fournir des résultats perfectibles.Microsoft est décidément partout en ce moment, notamment grâce au retour en force de Bing et ChatGPT ! Fort de son investissement avec OpenAi , la firme envisage de passer à la vitesse supérieure. Tout d'abord, forte de son investissement sur ChatGPT, Microsoft a réussi à relancer Bing, qui va peut-être rapporter un peu de sous ! En effet, grâce à cette cure de jouvence, certaines entreprises pourraient bien investir à nouveau dans le moteur de recherche.Dans la foulée, Redmond veut battre le fer tant qu'il est chaud et aurait déjà organisé une réunion avec une grande agence de communication, pour relancer son produit et présenter une démonstration d'une version plus humaine, susceptible de séduire un plus grand public, et donc, par effet boule de neige davantage d’annonceurs.