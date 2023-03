Le petit prince du GPU, Raja Koduri, quitte Intel et mise sur l'IA

Raja Koduri : petit retour sur une carrière rondement menée

La Radeon HD5870 m'a laissé un souvenir ému. Et vous ?

Un avenir tourné vers l'IA générative

A 55 ans, Raja Koduri a une belle carrière derrière lui et quelques faits d'arme remarquables.. Après le succès de ses Radeon HD 5000 en 2009 (vous vous rappelez ? C'était l'époque où l'achat d'une carte graphique haut de gamme ne vous obligeait pas à céder une partie de votre anatomie), il a quitté AMD pour travailler chez Apple jusqu'en 2013, où il a œuvré sur la transition vers les écrans Retina. Il est ensuite retourné chez AMD pour superviser le programme Vega, dont certaines variantes ont équipé les Mac Intel. Puis, fin 2017,, ce qui a débouché sur la série de GPU Arc (avec plus ou moins de succès , mais c'était un chantier important et cela permet à Intel de prendre une place sur le marché des GPU dédiés -la firme vendant déjà ses circuits graphiques intégrés aux processeurs par palettes, au point d'être le plus gros acteur du marché- aux côtés d'AMD et de Nvidia).L'aventure Intel semble désormais terminée, et nul doute que l'équipe sortira de nouvelles cartes graphiques intéressantes à l'avenir. Raja Koduri a donc annoncé officiellement son départ d'Intel, mais, cette fois, l'homme ne se tournera pas vers un des acteurs majeurs du monde du GPU.(qui s'appuie en grande partie sur la puissance de GPU dédiés comme nous avons pu le constater avec le supercalculateur de Microsoft/Nvidia ayant permis à OpenAI de donner naissance au phénomène ChatGPT . Une nouvelle mission intéressante pour ce grand monsieur du monde du GPU dans un marché en pleine effervescence (PS : merci pour la Radeon HD5870).