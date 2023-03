Le méta-catalogueur Peakto est compatible avec Pixelmator

Un méta-catalogueur d'exception !

ANNOTER TOUTES SES PHOTOS CROSS-APPLICATIONS

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Configuration / Prix

Peakto Cyme Télécharger

En effet,. Dans un communiqué commun, ils indiquent avoir profité des opportunités offertes par Apple, et avoir étroitement lié Peakto à Pixelmator Pro afin d’en faire le parfait méta-catalogueur.L'application liste désormais nativement tous les documents Pixelmator Pro (PXD) et les affiche dans la plus haute résolution possible sans avoir à les dupliquer, ni même à ouvrir Pixelmator Pro.pour toutes les images, où qu'elles se trouvent -dans des dossiers ou des apps comme Lightroom, Luminar ou même CaptureOne- pourCela permet ainsi aux graphistes et aux passionnés de photo d’avoir une vue globale sur l’ensemble de leurs images ainsi que tous les outils nécessaires pour gérer, analyser, trier automatiquement et créer des albums multi-sources, que les images aient été prises avec un appareil photo, un iPhone, importées ou créées avec Pixelmator Pro.Créée par les anciens fondateur d'Aquafadas appartenant à différents logiciels de retouche photo ou à différents dossiers.Sans générer de nouvelles copies,. Il est largement compatible avec Apple Photos, Aperture, Lightroom Classic, Luminar AI/Neo, Capture One, iView Media et, bien sûr, les dossiers du Finder.. Il se synchronise en temps réel et à la demande afin de garantir une mise à jour constante de toutes les données (métadonnées et aperçu).De même,. Pour cela, il suffit de cliquer sur une photo et de l'ouvrir dans l'application d'édition qui a déjà été utilisée pour la retoucher.Enfin la recherche est grandement facilitée parmi des milliers et des milliers de photos.Depuis peu,et permet de retrouver toutes les images postées sur le réseau, les catégoriser et les réutiliser pour d’autres supports. Ce qui est bien pratique pour retrouver une image publiée sur Instagram pour la rééditer ou d’en regrouper plusieurs, parmi les plus appréciées, dans un album unique. Enfin dernier point appréciable : on pourra suivre en temps réel du nombre de likes !Il est parfaitement compatible macOS Ventura.Il est possible de le tester gratuitement pendant 15 jours (sans même renseigner de carte de crédit sur CYME.io). Au delà, Peakto est disponible par abonnement mensuel pour 9,99€/mois, par abonnement annuel pour 99€/an et en achat unique à 189€.