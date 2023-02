Peakto, le très sympathique logiciel photo, est désormais compatible avec Instagram

Compatible avec de nombreux programmes et plateformes photos

Comme le souligne Claudia Zimmer, cofondatrice de CYME, Gérer toutes ses photos est un véritable défi pour un passionné de photo. Elles sont rapidement éparpillées dans différents dossiers, différents logiciels de retouche comme Lightroom ou différentes applis comme Instagram. Peakto est conçu pour être la tour de contrôle qui offre aux photographes une vue d'ensemble, et qui fournit des outils pour gérer, analyser, trier automatiquement et créer des albums multi-sources. Instagram fait partie de l'univers du photographe depuis de nombreuses années et il était nécessaire de refléter l'activité d'Instagram dans notre catalogueur de photos intelligent .

Principales fonctionnalités

