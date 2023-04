Le catalogueur universel Peakto est compatible avec DXO PhotoLab et PureRAW

Peakto s’occupe aussi de DXO

ANNOTER TOUTES SES PHOTOS CROSS-APPLICATIONS

Nombreuses FONCTIONNALITÉS inédites

CONFIGURATION / PRIX

L’ambition de cette nouvelle compatibilité est, comme pour Pixelmator , de fournir aux photographes, professionnels et amateurs, un moyen efficace et intuitif d'organiser et de gérer leurs collections de photos à travers différentes applications logicielles, sans créer de copies.. Grâce à un espace de travail unique dans l'app Peakto, on peut directementEn outre, le programme va apporter des. Au menu, une catégorisation et des possibilités d’annotations automatiques grâce à l'IA, une vue carte, des albums intelligents et des collections multi-sources.Les amateurs de gros fichiers pourront. Ils pourront également récupérer la nouvelle version, tout en préservant le lien avec le fichier d'origine et en assurant le suivi de toutes les versions créées tout au long du processus.Rappelons que, ce logiciel offre unedans toutes les photos et les classe automatiquement grâce à l'IA. Il est largement compatible avec Apple Photos, Aperture, Lightroom Classic, Luminar AI/Neo, Capture One, iView Media et, bien sûr, les dossiers du Finder.Il se synchronise en temps réel et à la demande afin de garantir une mise à jour constante de toutes les données (métadonnées et aperçu).Il offre également unpour savoir quelle image il faudra améliorer. Pour cela, il suffit de cliquer sur une photo et de l'ouvrir dans l'application d'édition qui a déjà été utilisée pour la retoucher. Il rassemble automatiquement, quel que soit le catalogue ou le dossier qui les stocke -une information précieuse pour dévoiler les meilleures photos ou savoir quelles sont les versions à écarter. Enfin la recherche est grandement facilitée parmi des milliers et des milliers de photos.Depuis peu,. Ce qui est bien pratique pour retrouver une image publiée sur Instagram pour la rééditer ou d’en regrouper plusieurs, parmi les plus appréciées, dans un album unique.Optimisé pour les Mac M1, Peakto nécessite au minimum macOS 11 (Big Sur) ou une version ultérieure. Il est parfaitement compatible macOS Ventura.Il est disponible dès à présent par abonnement ou en achat unique sur CYME.io et sur le Mac App Store.. Au delà, Peakto est disponible par abonnement mensuel pour 9,99€ par mois, par abonnement annuel pour 99€ pas an et en achat unique à 189€.