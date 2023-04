Tesla : records de ventes du Model Y, moins de profits et un planificateur dans l'app

Tesla Model Y, la plus vendue d'Europe !

En ce mois d'avril 2023, la marque américaine (que beaucoup donnaient en grande difficultés fin 2022 ) a de quoi se réjouir :, quelque soit la motorisation ! Oui, vous avez bien lu, la voiture est plus vendue que la Dacia Sandero (57 982 unités) ou encore le Volkswagen T-Roc (53 698 unités)., suivie de la Toyota Yaris Cross, avec 50 709 ventes.Ces excellentes performances sont évidemmentqui s'est encore accentuée ces dernières semaines Pour les constructeurs européens, cela en devient même assez gênant.. Mais à ce tarif, les options et l'autonomie sont assez incomparables et il faudra venir taquiner les 47 000€ (seuil du bonus) pour obtenir un véhicule correctement équipé... Il faut vraiment aimer la Megane (ou arriver à négocier une belle réduction) pour ne pas choisir une Tesla.Conséquence immédiate pour Elon Musk,, soit 24% de baisse des bénéfices. Mais 11%, c'est à peu près la marge obtenue chez nos voisins allemands sur le premium -rien d'alarmant, donc.Bizarrement, et. Il est vrai que le planificateur intégré est très fiable et qu'il n'y a pas forcémentd'étudier les bornes présentes sur le trajet en avance, contrairement à certaines marques qui ne possèdent pas leur propre réseau.A ce propos,, comme Ionity ou Fastned. Il est possible d'intégrer des bornes tierces à ses trajets, mais pas encore d'optimiser réellement les tarifs, par exemple. En revanche, Tesla permet de(mais pas à l'arrivée).Parmi les fonctionnalités manquantes, on aimerait également bien voir arriverTesla permet tout de même depuis ce matinavec soi -pratique pour prêter sa voiture à distance.et Android depuis ce matin.