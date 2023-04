Quel Mac attendez-vous à la WWDC 2023 ?

Une feuille de route ultra chargée !

ne seraient probablement pas équipés de la puce M3 de nouvelle génération, et bénéficieraient plutôt d'une puce M2

, outre son casque ARVR . Ne se contentant plus de la présentation des systèmes à venir, la firme en profiterait pour dévoiler plusieurs Mac, comme elle l'a déjà fait en 2022.Ce dernier doté d'une puce M2 pourrait également sortir un peu avant la conférence -peut-être au courant du mois de mai. A celui-ci, s'ajouterait un MacBook Air de 13 pouces (sans changement de design ?) et un MacBook Pro de 13 pouces tous deux mis à jour.Pour autant les ordinateurs portables présentés à la WWDC. S'il parait logique que le MacBook Air 15" soit équipé d'une puce M2, le cas des MacBook Air 13" et MacBook Pro 13" parait assez confus : étant déjà équipés d'une puce M2, on s'interroge alors sur les modifications apportées par cette mise à jour. Peut-être un changement de design ?Enfin, on pourrait aussi avoir enfinou encoreIl serait même question de