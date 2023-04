Des écrans OLED de 32 et 42 pouces chez Apple ?

Une forte croissance de l'OLED d'ici 2028

Des écrans OLED de 32 et 42 pouces

Les analystes estiment ainsi que la demande de dalles OLED de la part des constructeurs d'ordinateurs et de tablettes sera en très nette hausse d'ici 2028,. Toujours selon les experts, Apple devrait intégrer des dalles OLED au sein de nombreux produits de ses gammes Mac et iPad, à commencer par l'iPad Pro dès l'année prochaine, là où les MacBook Pro devraient patienter jusqu'en 2026. Les analystes évoquent également un iPad Pro OLED pliable doté d'une dalle de 20 pouces pour 2026.Se pliant à l'exercice ô combien difficile de la prédiction à long terme,. Un iMac Apple Silicon doté d'une dalle plus importante que les 24 pouces du modèle actuel est effectivement attendu de pied ferme par les amateurs de l'ancien iMac 27 5K , désormais retiré du catalogue. Si une dalle OLED de 32 pouces pourrait tout à fait être envisagée (c'est la diagonale affichée par le Pro Display XDR), un modèle tout-en-un signé Apple de 42 pouces semble plutôt incongru, bien que potentiellement intéressant (surtout si Apple permet à nouveau, on peut toujours rêver, d'utiliser l'écran avec une autre source). Cette diagonale pourrait toutefois s'envisager sur un moniteur externe, ou encore signer le retour d'une TV Apple, longtemps annoncée par les rumeurs, mais qui est finalement restée une chimère.