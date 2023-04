L’écran OLED hybride pour l’iPad Pro 2024 sera-t-il plus cher ?

Une technique de gravure permettant de limiter la casse

Apple et ses prochains produits OLED

aucune mise à jour majeure pour l'iPad d'entrée de gamme, l'iPad mini ou l'iPad Air

excitant

Ainsi les écrans -que Cupertino prévoirait d'utiliser- comporteraient unequi superposerait deux couches d'OLED (rouges, vertes et bleues) au lieu d'une seule. Cette dernière permettrait de, les écrans OLED pourraient permettre de prolonger la durée de vie de la batterie. La partie ultra-mince en verre (qui passe de 0,5 mm à 0,2 mm) est également moins résistante, LG a développé un processus de gravure et de découpe simultané pour atténuer les risques de casse.Enfin, cette technologie permettrait d'obtenir, le prix ne devrait pas trop bouger...Tout ceci est raccord avec les dernières prévisions de Mark Gurman mais aussi des dernières rumeurs en provenance de la chaîne de sous-traitants . Pour lui,n'est à attendre cette année. En revanche, 2024 promettrait d'être un excellent cru, voire carrément plus. A priori, la firme californienne et un de ses fournisseurs d'écrans coréen auraient commencé à travailler sur des écrans OLED pour les iPad Pro et les MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces. Les premiers ouvriraient la marche dès 2024, et les seconds à partir de 2026.Quant à lui,Il suggère au passage que cette modification pourrait aussi entrainer des form factors plus diversifiés.