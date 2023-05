Adobe intègre Firefly, son IA générative, sur Photoshop

Après Sensei, voilà Firefly !

en étant directement intégré dans ses workflows Adobe Express, Creative Cloud, Document Cloud et Experience Cloud

Nous avons toujours envisagé l’IA comme le copilote des responsables marketing. Notre vision de l’IA générative englobe la totalité du cycle de gestion de l’expérience client, et nous continuerons de satisfaire les besoins de sécurité et de gouvernance des données de nos clients professionnels, précise Amit Ahuja, Senior Vice President, Digital Experience Business. Le développement de l’activité des entreprises passe par les expériences client, et l’IA générative est une technologie fondamentale ainsi qu’un facteur de transformation de la relation client dans tous ses aspects .

Basé sur Adobe Firefly : Firefly est conçu pour générer des images qui pourront être utilisées à des fins commerciales en toute légalité. Le modèle est entrainé sur des centaines de millions de contenus Adobe Stock, de contenus sous licence libre et de contenus du domaine public dont les droits d’auteur ont expiré. Ainsi Firefly ne génère aucun contenu basé sur la propriété intellectuelle d’autres créateurs ou de marques.

Passer en un instant de l’idée à l’image, grâce à de simples prompts : ajouter, supprimer ou étendre simplement les contenus d’une image pour obtenir un résultat unique.

Modifier le contenu sans détériorer la qualité : l'outil permet de générer différents calques et différentes variations créatives et d’en inverser les effets sans affecter l’image originale.

La création n’a plus de limite : les utilisateurs peuvent tester leurs idées les plus originales, imaginer différents concepts et générer une infinité de variations de contenu de haute qualité.

Disponible sur le web : Le Remplissage Génératif est également disponible en tant que nouveau module dans la version bêta de Firefly pour les utilisateurs qui souhaiteraient tester ces nouvelles fonctionnalités sur le web.

. Ces derniers devraient améliorer la vitesse de créations,. Celui-ci va permettre aux utilisateurs de créer et de modifier des images rapidement à partir d’un simple prompt. D’autres innovations vont également, notamment les ajustements prédéfinis, l’outil de suppression, la barre de tâche contextuelle ou encore les dégradés améliorés.Basé sur des images issues d'Adobe Stock (pas de problèmes au niveau des droits d'auteur), ce premier modèle mettra tout particulièrement l’accent sur les images et les effets de texte. Il a été en effet. Le but est de pouvoir travailler son identité de marque de manière simple et rapide, et de le développer par la suite.Par exemple, on pourra partir d’images d’une séance photo et(couleurs, textures, etc.) destinées au e-commerce. Il sera possible de les adapter en fonction des opérations (impressions, site, films ou séries télévisées) sans détruire l'image de base !. Le Remplissage Génératif est également disponible en tant que module sur la version bêta de Firefly.