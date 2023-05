Samsung présente des écrans OLED innovants ! Bientôt chez Apple ?

Des écrans OLED innovants chez Samsung

Des écrans OLED qui se déroulent

Samsung Display vient donc de présenterCes écrans Samsung Sensor Display sont également capables de mesurer le rythme cardiaque ainsi que la tension artérielle (pour une mesure réellement précise de la tension, il faudra placer un doigt de chaque bras sur l'écran). De plus, la technologie et les capteurs sont intégrés à la dalle, et ne nécessitent pas de module supplémentaire. Reste à savoir si ces capteurs OPD (pour organic photodiode) seront assez précis pour qu'Apple les intègrent au sein des iPhone, iPad et pourquoi pas l' Apple Watch , qui pourraient ainsi récupérer TouchID et de nouvelles fonctionnalités de suivi de santé tout en conservant un écran bord à bord.En sus des dalles pliantes,. Cette technologie pourrait ainsi permettre de profiter d'une surface d'affichage importante une fois l'écran déplié, et d'un form factor compact pour faciliter le déplacement.