Samsung va ouvrir un énorme magasin à Séoul, pour contrer l'invasion d'Apple

UN nouveau magasin hors norme dès le mois prochain

pour contrer la stratégie d'expansion d'Apple dans le pays

Un projet titanesque !

Bien évidemment, la firme sud-coréenne n'allaitsans réagir (déjà qu'Apple lance aussi Apple Pay en Corée et que Google vient la chatouiller avec son Pixel Fold ) ! Aujourd'hui on apprend qu'elle monte un plan ambitieux pour contre-attaquer.Elle prévoirait en effet d'ouvrirD'après le, un magasin Samsung Gangnam devrait ouvrir dès le mois prochain. Il serait localisé près de Gangnam Station, un quartier chic de Séoul.(date du premier Apple Store coréen). Et il fallait bien cinq ans pour ce projet d'envergure, puisqu'il a été procédé au remodelage extérieur du bâtiment et à un aménagement sur six étages, dont un sous-sol.Ce nouveaudevrait servir de, mais aussi des téléviseurs et les appareils ménagers de Samsung Electronics. Il permettrait de montrer -à la terre, y compris en Californie- un nouveau style de vie avec un lien entre les produits.