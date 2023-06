Un écran USB-C 4K pour aller avec votre nouveau Mac ? Le LG UltraFine 27" à 349€ (-100€)

LG 27UP850N-W : 27 pouces 4K et USB-C 90W

Un écran 4K satisfaisant à 349€

Le moniteur LG 27UP850N-W dispose d'et AMD FreeSync, un contraste de 1200 pour 1, un temps de réponse de 5 ms de gris à gris, une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 de 95%, deux haut-parleurs intégrés 2x5W, un pied réglable en hauteur sur 110 mm, inclinaison et pivot à 90°, ainsi que de deux entrées HDMI, une entrée DisplayPort,à la machine hôte, ce qui sera suffisant pour les MacBook Air et MacBook Pro 13/14 pouces ainsi qu'un MacBook Pro 16" (la batterie pourra alors perdre quelques pourcents si ce dernier est poussé dans ses retranchements sur des applications utilisant le CPU et le GPU à 100% tout en alimentant d'autres périphériques via les ports Thunderbolt, mais les 90W seront suffisants pour la majorité des usages) et un hub de deux ports USB 3.0.Le LG 27UP850N-W ne propose pas une dalle 5K comme le Studio Display d'Apple, mais pour une fraction du tarif demandé par Cupertino, vous obtiendrez un, d'un pied réglable en hauteur, ainsi que de nombreux ports afin de connecter plusieurs appareils, comme un Mac, un PC et une console. Si vous désirez plutôt un 32 pouces, le LG UltraFine 32UL750-W avec une entrée USB-C est également en promotion à 474 euros. Les 24 pouces 4K et 27 pouces 5K LG UltraFine conçus en partenariat avec Apple sont également une option envisageable et bénéficient actuellement d'une petite réduction.