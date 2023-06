Cet écran Samsung 49 pouces OLED fait fondre les joueurs et les cartes bancaires

Samsung Odyssey G9 OLED

affreux

un écran pour les gouverner tous, et dans la pauvreté les lier

Le constructeur coréen ajoute une proposition techniquement alléchante à son catalogue avec l'Odyssey G9 OLED. Ce moniteur pensé pour les joueurs propose ainsi(avec un rayon de courbure de 1800R), des chiffres qui font saliver les joueurs au moins autant que l'équipe marketing de Samsung. Le moniteur complète sa fiche technique avec une luminosité de max 250 cd/㎡ (ce qui ne fait pas rêver), une certification VESA DisplayHDR True Black 400 et AMD FreeSync Premium Pro, un contraste de 1,000,000:1, et une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 à 99,3%. L'éclairage RGB est bien entendu de la partie, gaming oblige.Le moniteur embarque le système Smart TV maison Tizen avec le Gaming Hub permettant d'accéder aux services de jeux en streaming Nvidia GeForce Now et Microsoft Game Pass sans avoir à connecter un ordinateur, du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 5 intégrés, des haut-parleurs de 2x5W, un port USB-C délivrant 65W, une entrée HDMI 2.1, un port Micro HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 ainsi qu’un hub USB. Avant de l'imaginer sur votre bureau,Les premières livraison sont prévues pour le 11 juillet, et Samsung, grand seigneur, offre une barre de son HW-S60B pour toute commande passée entre le 12 et le 25 juin 2023.Si toutefois vous pensez que 49 pouces c'est pour les petits joueurs et le 1440p pour les noobs,(7 680 x 2 160 pixels dans les faits) qui pourrait vous faire de l'œil (moi, ça m'intéresse en tout cas) et dont nous n'osons imaginer le tarif.