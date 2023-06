Pages compatible avec Notes ! SVG et ProRes pour Numbers et Keynote !

Faciliter le partage de documents entre les apps

Prise en charge des fichiers SVG

Nouveautés de Pages :



• Commencez à écrire dans Notes, puis ouvrez votre note dans Pages pour continuer à modifier le texte à l’aide de puissantes fonctionnalités de conception et de mise en page.

• Créez des rapports commerciaux, des devoirs scolaires et des cartes de vœux grâce aux modèles mis à jour.

• Ajoutez des graphiques vectoriels évolutifs (SVG) à vos documents et conservez la qualité visuelle peu importe la taille.

• Décomposez des images SVG importées et enregistrez-les dans votre bibliothèque de figures pour une utilisation ultérieure.

• Conservez les images SVG lors de l’exportation de livres au format EPUB, y compris les images de couverture.

• Affichez les étiquettes de résumé de sous-total dans des graphiques à barres, à colonnes et à aires empilées.

• Exportez les pages de votre document sous forme de fichiers image.



Nouveautés de Keynote :



• Ajoutez des graphiques vectoriels évolutifs (SVG) à vos présentations et conservez la qualité visuelle peu importe la taille.

• Décomposez des images SVG importées et enregistrez-les dans votre bibliothèque de figures pour une utilisation ultérieure.

• Affichez les étiquettes de résumé de sous-total dans des graphiques à barres, à colonnes et à aires empilées.

• Basculez facilement vers la fenêtre du diaporama lorsque vous partagez une présentation Keynote lors d’un appel FaceTime.

Nouveautés de Numbers :



• Affichez les étiquettes de résumé de sous-total dans des graphiques à barres, à colonnes et à aires empilées.

• Ajoutez des graphiques vectoriels évolutifs (SVG) à vos feuilles de calcul et conservez la qualité visuelle peu importe la taille.

• Décomposez des images SVG importées et enregistrez-les dans votre bibliothèque de figures pour une utilisation ultérieure.

Dans la première bêta d'iOS 17, on trouve laRien à dire cette possibilité va s'avérer très pratique pour utiliser son iPhone en bloc note numérique au cours d'un entretien et de recalculer aussi vite vers son Mac pour améliorer son fichier ! Voirepour qu'il puisse lui-même effectuer les modifications sur sa machine.(pour). Rappelons qu'il s'agit d'un format de fichier vectoriel optimisé pour le web, qui vous permettra de ne pas avoir de vilains pixels.