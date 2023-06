Les Mac Pro et Mac Studio M2 Ultra peuvent gérer jusqu'à 8 écrans

Jusqu'à 5 moniteurs externes pour le Mac Studio M2 Max

seulement

Les groupes de ports pour les écrans du Mac Pro Apple Silicon

Jusqu'à 8 écrans pour le Mac Pro et le Mac Studio M2 Ultra

Sur le Mac Studio M2 Ultra :



Groupe 1 : les 2 ports Thunderbolt en façade et le port HDMI.

Groupe 2 : les 4 ports Thunderbolt à l'arrière



Sur le Mac Pro :



Groupe 1 : les 4 premiers ports Thunderbolt à l'arrière en partant de la gauche, ainsi que le premier port HDMI

Groupe 2 : Les 2 derniers ports Thunderbolt à l'arrière, les 2 ports Thunderbolt sur le dessus et le port HDMI de droite à l'arrière.

En informatique, les usages sont très différents d'un utilisateur à l'autre, et certains optent pour les Mac haut de gamme pour leur capacité à prendre en charge de nombreux moniteurs. Apple détaille au sein de fiches de support officielles le nombre d'écrans que peuvent prendre en charge les nouveaux Mac Pro et Mac Studio . Dans cette configuration,(lorsque 3 écranssont connectés, le port HDMI, désormais en 2.1, peut monter en 8K à 60 Hz). Le modèle précédent pouvait également prendre en charge 5 écrans, mais le port HDMI 2.0 se contentait alors de la 4K à 60 Hz.. Pour mettre en place la configuration, il faudra prendre en compte les deux groupes de ports afin de comprendre les limitations.Sur le Mac Studio M2 Ultra, les 4 ports Thunderbolt à l'arrière pourront accueillir 4 écrans 4K jusqu'à 144 Hz,(dont un en daisy chain ou via un dock puisqu'il n'y a que 2 ports pour 3 écrans), et un écran 4K à 144 Hz via le port HDMI. Le Mac Pro permettra également de prendre en charge 8 écrans 4K jusqu'à 144 Hz en les répartissant sur les ports Thunderbolt et HDMI disponibles.