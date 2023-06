Des SSD internes au tarif délirant pour le Mac Pro 2023

Des modules SSD Apple au tarif délirant

Apple a profité de la keynote d'ouverture de la WWDC 2023 pour boucler sa transition de toute sa gamme de Mac vers les puces Apple Silicon en présentant le nouveau Mac Pro. Ce dernier, qui fait assez vide soit dit en passant, débute à 8 299 euros avec une puce M2 Ultra -couplant elle-même deux puces M2 Max) comptant 24 cœurs CPU et 60 cœurs GPU, 64 Go de mémoire unifiée et un stockage SSD de 1 To. Si vous désirez faire évoluer le stockage interne, vous aurez deux possibilités : opter pour un SSD au format PCIe ou une carte PCIe (Gen4 sur ce nouveau modèle) dotées de ports M.2,Le problème provient du tarif proposé par Apple pour ces modules.Ces tarifs sont très (très !) nettement au-dessus de ce que proposent les constructeurs traditionnels (Apple ne fabrique pas sa mémoire flash) à performances équivalentes, alors que les modules d'Apple n'embarquent pas de contrôleurs contrairement à ses concurrents (le contrôleur est intégré aux puces Apple Silicon). Si le fait de faire produire des modules propriétaires fait certainement grimper le coût par rapport à un SSD M.2 PCIe, la différence de tarif reste très difficilement justifiable, même pour des professionnels. De plus, l'installation du système sur ces SSD une fois l'échange effectué avec les modules installés en usine (il n'y que 2 emplacements) nécessiteA l'avenir,. En effet, le contrôleur des SSD PCIe Gen5 dépassant les 10 000 Mo/s a tendance à chauffer et les constructeurs ajoutent des dissipateurs pour améliorer le refroidissement et ne pas brider les performances. Toutefois, Apple s'en tient pour le moment aux SSD de la génération précédente (PCIe Gen4), culminant à environ 7600 Mo/s pour les grosses capacités.