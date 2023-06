Un coup d'œil à l'intérieur du chargeur USB-C 70W d'Apple

Le nouvel adaptateur secteur 70W d'Apple

Démontage de l'adaptateur

. En effet, le modèle 13 pouces d'entrée de gamme est livré avec un adaptateur secteur USB-C délivrant 30W, et il est possible d'opter en option pour un adaptateur secteur double USB-C 35W, ou le nouveau modèle simple USB-C 70W permettant la charge rapide. Le modèle 13 pouces avec 512 Go et tous les modèles 15 pouces sont livrés d'office avec le chargeur double USB-C 35W, mais il est possible de préférer recevoir gratuitement à la place le modèle 70W dans les options au moment de l'achat sur l'Apple Store.Après le chargeur 140W des MacBook Pro 16 pouces,. Selon le document officiel d'Apple , le nouveau modèle 70W est nécessaire pour la charge rapide du MacBook Air 15 pouces, là où le 13 pouces se contente du modèle de 67W (qui n'est de toute façon plus proposé). Le démontage par la chaine YouTube ChargerLAB du nouveau modèle 70W permet d'apprécier les entrailles de cet adaptateur secteur et le soin apporté à sa conception par Apple.Pour rappel,. Lorsque cela est possible (nous l'évoquons dans la vidéo ci-dessus), nous vous conseillons d'opter pour le modèle 70W avec la charge rapide. Le modèle double USB-C 35W peut sembler une bonne idée pour faire le plein simultanément du Mac et d'un iPhone ou iPad , mais dans ce cas, le chargeur ne délivre que 17,5W par port. Cette puissance pourra alors être insuffisante et votre Mac mettra assez longtemps à se remplumer. Notons enfin(disposant sur certains modèles de plusieurs ports USB-C et USB-A). Seule la charge rapide du MacBook Pro 16 pouces à 140W nécessite d'utiliser obligatoirement le port MagSafe 3.